Tchad : les pagnes « prints » appelés B.H gagnent le marché sur les Wax

Le wax (« cire » en anglais), également appelé imprimé africain, wax hollandais ou parfois Ankara, est un textile de coton aux couleurs vives et aux motifs complexes, imprimées selon une technique à la cire. Il est mondialement reconnu comme typiquement « africain », car massivement utilisé en Afrique de l'Ouest pour se vêtir au quotidien par les populations à l’époque.



En réalité, le wax est un tissu d’origine hollandaise et non africaine, il porte également les noms « tissu africain » et « pagne ». Celles qui les portaient au temps jadis sont les grandes dames. La technologie et la mondialisation a fait aujourd’hui que beaucoup des concurrents sont sur les marchés, ainsi, les wax sont en train de perdre de leur valeur originale.



Pour conquérir le marché aujourd’hui, plus d’une vingtaine de variétés de pagnes sont vendues à différents prix. On y trouve plusieurs types de pagnes appelés wax, vilisco, indigo, boko haram, leda ou encore deux temps. Les « prints » qui se vendaient à 3500 Fcfa sont beaucoup plus à la mode pour les femmes, à l’exception des wax et des pagnes indigos qui ont encore un peu de valeur pour leur qualité, mais aussi grâce à la variété de modèles.



Les femmes aiment davantage les « prints » appelés boko haram (B.H.) qui se vendent comme des cacahuètes au prix de 2500 à 3000 Fcfa. Ces pagnes sont identiques aux wax et indigos, conçus avec un mélange de tissus qui durent plus que les wax. Les femmes les aiment à cause de leurs couleurs qui ne se délavent pas, et par rapport à leur prix abordable, de 2500 à 3000 Fcfa l’étoffe.



Ce nouveau tissu très apprécié et adopté par la communauté africaine est un véritable succès sur le marché. Selon les commerçantes du marché de Dembé à Ndjamena, les wax sont vendus à un prix de 5000 à 6000 Fcfa et de 10000 à 12500 Fcfa pour les nouveaux modèles de wax. Les contre wax sont vendus à 4000 Fcfa, les pagnes appelés « Boko Haram » sont vendus entre 2500 à 3000 Fcfa tandis que les pagnes « lédas » et les « deux temps » sont vendus à 2000Fcfa.



Pour elles, les pagnes les plus vendus sont ceux de 3000 Fcfa et 2000 Fcfa parce que leurs couleurs sont belles, durent longtemps et ne se délavent pas. Les femmes achètent trop cette nouveauté, expliquent des commerçantes. A l’approche de la fête de Noël, les commandes sont élevées.



Avec la tendance actuelle, même les associations et groupements sollicitent ces pagnes. Pour les funérailles, les familles achètent également ces pagnes. Cette tendance a fait que les pagnes « Boko Haram » sont les plus vendus et aimés des femmes tchadiennes. Et l’on ne sait quelle serait la future tendance.