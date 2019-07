Tchad : les paieries des ambassades à l'étranger supprimées par décret

Le décret n° 967 du 12 juillet 2019, pris sur proposition du ministre des Finances et du Budget, a annulé le décret n° 577 du 8 août 1995 portant création des paieries auprès des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger.Le décret est annulé dans toutes ses dispositions.Un second décret n° 968 du 12 juillet 2019 porte rappel définitif du personnel du corps diplomatique aux Ambassades de la République du Tchad à l'étranger.