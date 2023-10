Tchad : les parents de Naryam Ruth Mahamat, assassinée à Koundoul, réclament justice

Selon les parents de la victime que nous avons rencontrés, Madjitigal Ruth Mahamat a été contactée au téléphone par son ex-ami qui lui a demandé de le rejoindre de toute urgence à Koundoul le 24 septembre. Selon le message sur le téléphone que les parents nous ont montré, son ami lui demandait de le rejoindre dans une boîte de nuit à Koundoul. C'est ainsi que la pauvre Naryam Ruth est arrivée à Koundoul pour retrouver son ex Madjitigal. Selon la version des parents, elle est arrivée à Koundoul et a appelé deux de ses amies pour les rejoindre, et les trois jeunes femmes se sont retrouvées là-bas dans la même nuit.



Que s'est-il passé à Koundoul ?



Selon les parents, la version rapportée par ses amies est qu'une fois arrivées, elles ont été accueillies à la boîte de nuit et ont bu. Par la suite, elles se sont retrouvées toutes droguées dans une chambre. Plus tard, le petit ami de Ruth est venu chercher Naryam sur sa moto pour la conduire quelque part. Cependant, quand elles ont repris conscience, elles se sont retrouvées à deux dans une chambre. C'est peu après que M.M., est venu leur donner de l'argent pour prendre un Clando (un type de taxi moto clandestin). Elles disent qu'elles ont été menacées quand elles ont demandé des nouvelles de leur amie Naryam Ruth à M., selon l'explication des parents. Les filles sont rentrées chez elles dans la journée du 24 septembre 2023 sans prévenir leurs parents de ce qui s'était passé.



Le matin du 25 septembre, vers 10 heures, la police de Koundoul a découvert le corps de la jeune Naryam Ruth Mahamat près d'un bassin de rétention. Selon la police, les traces de la moto qui avait déposé le corps étaient enfoncées dans la boue, sinon ils l'auraient jetée dans le bassin. La victime avait quatre coups de couteau au visage, les veines des deux bras coupées, et pour dissimuler son visage, les criminels l'ont maquillé avec de la boue. D'après les témoignages des parents, elle aurait été agressée sexuellement avant d'être tuée.



Le présumé responsable du crime, son ex-petit ami, a quitté Koundoul après l'acte et s'est rendu au commissariat de Sarh pour avouer son crime. Il est actuellement en garde à vue depuis le 4 octobre. Cependant, le criminel est toujours en liberté, selon les dires des parents. "Nous demandons que justice soit rendue pour notre fille", réclament les parents de la victime.