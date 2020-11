Tchad : les parents sensibilisés sur la scolarisation des filles et contre le mariage précoce au Sila

Goz Beida - La déléguée à l'action sociale du Sila, Khadjidja Mahamat Maloum, et la chef de file du MPS dans le département d'Adde, Khalia Sakhaïroun Ahmat, se mobilisent contre le mariage précoce et la scolarisation des filles au Sila. Elles ont tenu jeudi un meeting de sensibilisation en présence de plusieurs femmes venues des différents départements de la province pour la célébration de la fête de la femme rurale.



C'est un véritable plaidoyer qui a été livré aux mères de famille car ces défis conditionnent le processus de développement du pays. Les parents doivent inciter leurs filles à pousser au plus loin leurs études tandis que les pratiques telles que l'excision et le mariage précoce doivent être bannies.



À l'occasion de la célébration de la fête de la femme rurale, Khalia Sakhairoun Ahmat appelle les femmes à la mobilisation. Elle lance également un appel au gouvernement afin de poursuivre les efforts tendant à l'amélioration de la condition féminine.



S'agissant des groupements et associations de femmes, ils sont incités à se développer pour valoriser les actions féminines et renforcer l'autonomisation.