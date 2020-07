Tchad : les partis du G30 de la majorité reprochent "l’irresponsabilité" de certains opposants

C’est au cours d’un point de presse ce mercredi 15 juillet 2020 au sein de leur siège dans le 8ème arrondissement que la plateforme de trois regroupement de partis politiques de la majorité présidentielle a tenu à informer l’opinion sur le calendrier de la CENI et les attitudes irresponsables et éhontées de certains acteurs politiques de l’opposition démocratiques.



Le G30 qualifie les réactions de l'opposition démocratique, suite à la publication du chronogramme électoral, d'actions irréfléchies. Aussi, la plateforme des regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle s'indigne des propos antithétiques aux règles démocratiques, les deux entités représentées à la CENI, avaient décidé de manière consensuelle la modification adhéré du chronogramme actuel.



Le G30 qualifie la sortie de Monsieur ALHABO d’«une goutte d'eau dans la mer qui n'émeuve personne ». «Monsieur ALHABO devrait plutôt s'abstenir que de dire des balivernes qui ne tiennent pas debout. C'est dire que l'heure n'est pas seulement aux discours de façade, mais aux actions concrètes pouvant déboucher aux élections libres et transparentes », martèle le communiqué.



Par conséquent, le G30 appelle au strict respect de la constitution de la quatrième République et félicite le Président de la République, le Maréchal du Tchad ldriss Deby Itno pour cette reconnaissance de la nation Tchadienne à travers les élus.



La plateforme des regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle réitère son soutien indéfectible au Président de la République de son leadership et sa clairvoyance pour un Tchad uni et prospère, a conclu ladite communication.