Tchad : les partis politiques de Wakit Tamma justifient leur volonté d'appuyer la transition

"Cette politique de la main tendue, nous la saisissons volontiers et exhortons toutes les composantes de la vie politique tchadienne à en faire pareille. Car, en fin de compte, ce que nous recherchons tous en tant qu'acteur politiques, c'est d'avoir une transition apaisée au bout de laquelle des élections libres, transparentes et crédibles doivent être organisées"

Des partis politiques membres de Wakit Tamma ont préconisé vendredi de réorienter leur énergie dans la lutte pour la recherche d'une paix durable dans notre pays, au vu des actes posés par le Conseil militaire de transition."Le besoin de rassembler au maximum les forces vives de la nation est nécessaire (...) au-delà de toutes nos divergences, il est temps de taire les querelles inutiles et faire passer l'intérêt du Tchad", a déclaré Mahamat Bichara, porte-parole.Selon lui, il revient au gouvernement d'être attentif aux requêtes légitimes des forces vives et de répondre avec promptitude à ces demandes.Par ailleurs, les partis politiques membres de Wakit Tamma s'interrogent sur le silence autour de la désignation des représentants des forces vives au comité d'organisation du dialogue national inclusif."C'est le silence qui prévaut. Ce retard ne peut se justifier. La paix et la stabilité du pays n'ont pas de prix. Et le dialogue est la seule clé du salut", indique Mahamat Bichara.