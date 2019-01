Tchad : les pays de la CEMAC renforcent la sécurité aérienne dans leur espace

Le Tchad abrite la deuxième session ordinaire du comité des ministres des Etats membres de l’Agence de supervision et de la sécurité aérienne en Afrique centrale sous l’auspice du ministre de l’Aviation civile, de la Métrologie nationale, Mahamat Tahir Rozi, par ailleurs président en exercice dudit comité.



Les ministres en charge de l’Aviation civile de la CEMAC sont réunis à N'Djamena pour examiner les conclusions des travaux du comité de direction de l’agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et de l'opérationnalisation de cette agence régionale.



Le commissaire en charge du département des infrastructures et du développement durable de la CEMAC, CHIE DJONNE SYEMBE, a rappelé les trois exigences fondamentales qui sont entre autres, l’opérationnalisation de l’agence, la nécessité de conférer une identité visuelle à l’Agence et la réintégration de la République du Sao Tome et Principe au sein de l’institution.



Le Ministre de l’Aviation civile de la Métrologie nationale, Mahamat Tahir Rozi, tout en déplorant la situation financière difficile que traverse l’espace CEMAC, exhorte les pays membres à s’acquitter de leurs responsabilités pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle.



Par ailleurs, il souligne que la crise économique qui a touché les pays membres de la communauté n’a pas épargné le secteur du transport aérien et a eu des impacts négatifs sur le financement et le fonctionnement de l’institution spécialisée. « Face à cette situation, nous allons créer des conditions nécessaires pour renforcer notre agence communautaire afin de lui permettre de soutenir nos Gouvernements respectifs en vue d’améliorer la supervision de la sécurité aérienne et l'a conformer aux normes édictées par l’organisation de l’espace civile de l’Agence de supervision et de la sécurité aérienne en Afrique centrale », déclare le ministre de l’Aviation civile, de la Métrologie nationale, Mahamat Tahir Rozi.



Il annonce que le gouvernement Tchadien met à la disposition de l’Agence un bâtiment qui sera opérationnel au sein du ministère de l’Aviation civile et urge par conséquent les Etats membres à mettre des moyens nécessaires à la disposition de l’Agence pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.