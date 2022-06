Tchad : les paysans du Moyen-Chari reçoivent successivement les crédits agricoles

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), antenne de Sarh, poursuit sa série d’octroie des crédits dans les différentes sous-préfectures de la province du Moyen Chari.



Après la sous-préfecture de Balimba, la mission conduite par le chef d'antenne de l'ONAPE de Sarh, Issa Chérif Allatchi s'est rendue ce 17 juin 2022 dans la sous-préfecture de Danamadji pour octroyé les crédits agricoles 2022 aux producteurs et productrices de ladite sous-préfecture.



À l'entame de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes décédées lors du malheureux conflit survenu le 15 Mai 2022.



Le maire de la ville de Danamadji, Djomtangar Suhadjidé s'est réjoui de cette mission de l'ONAPE. Il indiqué que ce crédit agricole va permettre aux producteurs et productrices de la sous-préfecture de Danamadji d'entretenir leurs champs et de booster l'économie dans ladite sous-préfecture.



Le chef d'antenne de l'ONAPE de Sarh, Issa Chérif Allatchi a d'abord félicité et encouragé les bénéficiaires de ce crédit agricole 2022 avant de souligner que c'est à travers ces actions salvatrices que le gouvernement du Tchad ne cesse d'accompagner le monde rural.



Issa Cherif Allatchi n'a pas manqué d'exhorter les uns et les autres à cultiver la paix et la cohabitation pacifique. Ceci pour un développement socio-économique.



Le sous-préfet intérimaire de Danamadji, Ahmat Issa Zene a demandé aux bénéficiaires de bien utiliser ce fond et d’être des acteurs de développement.



Il faut noter que ce sont au total six cantons de la sous-préfecture de Danamadji soit 1146 bénéficiaires pour un montant de 33 millions de Francs CFA.