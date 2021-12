Tchad : les permis de port d’armes suspendus à compter du 11 décembre

Le port d’arme à feu est strictement interdit dans la ville de N’Djamena tandis que les permis de port d’armes et les badges en cours de validité sont suspendus à compter du 11 décembre 2021. Le ministre de la Sécurité publique a signé ce 10 décembre 2021 un arrêté, au lendemain d’une rencontre au Palais présidentiel sur la situation sécuritaire.



Le port d’arme est exceptionnellement autorisé pendant les heures de service pour les gardes du corps du président du Conseil militaire de transition (CMT) et de certains officiels, ainsi que les forces de défense et de sécurité en mission commandée.