Tchad : les personnes handicapées demandent une intégration à titre exceptionnel au PCMT

Madjitelsem Sevrin, secrétaire général de l'Union, souligne qu'une couche importante de la population du Tchad est marginalisée et ses besoins spécifiques sont très peu pris en compte dans le processus de développement.



"L'accès difficile voire impossible aux ressources du pays et certains aspects de la vie ont conduit bon nombre d'entre nous à la mendicité et à la résignation. Certaines personnes handicapées ont bravé toutes les intempéries de la nature pour obtenir leur parchemin mais leur intégration à la fonction publique pose problème", affirme Madjitelsem Sevrin.



L'UNAPH demande l'implication personnelle du président du Conseil militaire de transition (CMT) pour une intégration à titre exceptionnel des personnes handicapées afin d'apaiser le climat social et réparer la situation d'injustice dont elles sont victimes.