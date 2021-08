Tchad : les personnes handicapées menacent de s'exiler au Soudan

Le porte-parole d'un groupe de personnes handicapées, Ali Ossignbede Justin, a menacé lundi d'envisager un exil au Soudan ou en Turquie si les autorités ne leurs viennent pas en aide.



"Ce que nous voulons : aidez-nous et vous verrez si on va repartir à Kousseri ou se réfugier au Mali. Nous sommes en train de voir, on va négocier pour le Soudan maintenant. On va partir au Soudan (...) ou même (la) Turquie, on va aller", a déclaré Ali Ossignbede Justin.



Après un sit-in de quelques semaines à Kousseri, le groupe des personnes handicapées a été reconduit "de force" par la police camerounaise jusqu'au Tchad, jeudi 5 août. Les personnes handicapées se sont réunies hier au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance pour exprimer leur mécontentement et ont échangé avec la ministre Amina Priscille Longoh sur leurs revendications.



Parmi leurs revendications, elles demandent la levée de la mesure interdisant la traversée de la frontière N'Djamena-Kousseri avec des tricycles. Cela leur permet d'exercer des petites activités commerciales en achetant des produits à Kousseri et en les revendant à N'Djamena. Leur porte-parole Ali Ossignbede Justin réfute toute accusation de trafic de drogue.