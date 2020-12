Tchad : les personnes handicapées souhaitent plus de soutien dans leurs défis quotidiens

Le Tchad a célébré le 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Au Moyen-Chari, le Cadre d'action humaniste pour les personnes handicapées a organisé une journée de plaidoyer à Sarh.



L'évènement a eu lieu en présence du secrétaire général du Barh Koh, la représentante du maire de la ville de Sarh et le responsable du service de la protection des personnes handicapées de la délégation de l'action sociale.



Dépourvu de sponsors, le Cadre d'action humaniste du Moyen-Chari exhorte à plus de soutien en faveur des personnes handicapées qui font face à des difficultés quotidiennes. Il se félicite toutefois des gestes de bonne volonté, encouragements et engagements aux côtés des personnes handicapées.



Jeudi, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance a exhorté les partenaires à contribuer pour booster l’autonomisation des femmes et des hommes en situation de handicap.