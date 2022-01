Tchad : les personnes vulnérables d'Aboudeia épaulées par une association des jeunes

Dans le cadre de ses activités, l'association a offert des kits composés de produits alimentaires à la population démunie de la ville d'Aboudeïa. Le président de l'association Abdel-salam Abakar Ali a vivement remercié les autorités administratives pour leurs appui et disponibilité à l'endroit de la jeunesse.



Il affirme que ces kits ne représentent pas beaucoup face aux multiples difficultés rencontrées par les personnes vulnérables. Toutefois, son organisation voudrait par ce geste, penser à soutenir symboliquement ces personnes dépourvues de moyens de subsistance.



Le sous-préfet d'Aboudela rural, Ouddah Adanao, se déclare satisfait de cet appui posé par ces jeunes qui ont du talent et de l'audace pour secourir la population. Pour lui, cet acte salutaire mérite reconnaissance et remerciement. Il appelle les autres organisations à faire de même.