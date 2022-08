Tchad : les peuls en conclave à Pala

Selon le président du comité d'organisation, Abdoulaye Nana, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est ce qui a motivé la tenue de cette grande rencontre.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, ouvrant officiellement les travaux de ce forum de la communauté peule à Pala, exhorte les participants à mener un échange fructueux. Selon lui, nul ne doute que la province du Mayo Kebbi Ouest, à l'instar des autres provinces du pays, a enregistré ces dernières années des cas d'insécurité notamment les conflits intercommunautaires, les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits fonciers, les enlèvements des personnes contre rançons, les vols à main armé, les vols de bétails et autres. Des nombreux défis doivent trouver des solutions à l'issue de ce forum, dit le gouverneur.



Ce forum provincial de la communauté peule à Pala est rendu possible grâce à plusieurs organisations. L'objectif recherché est de faire la promotion de la paix, du vivre ensemble, de l'éducation, de la culture et de la santé. Tout ceci pour restaurer un climat de confiance entre la communauté peule, les gouvernants, les leaders politiques et les communautés sœurs.