Tchad : les pionniers créateurs du Ouaddaï célèbrent la journée internationale des poèmes

Les membres de la ligue des pionniers créateurs du Ouaddaï ont tenu un point de presse à l'occasion de la journée internationale de poème ce 21 mars 2022, au centre de documentation des organisations de la société civile d'Abéché.



Le chargé de communication de la Ligue, Ibrahim Ousmane Ibrahim, a indiqué que la journée du 21 mars est dédiée par l’UNESCO aux poètes. Selon lui, la ligue du Ouaddaï a pour objectif de promouvoir le poème, le renforcement de capacité des poèmes et donner une importance capitale à la poésie afin de véhiculer le message de la paix et le vivre ensemble. Ibrahim Ousmane Ibrahim d’ajouter que la poésie joue un rôle primordial pour démontrer une image d'une vie fondée sur l’amour et la cohésion sociale, vœu des plus hautes autorités du pays. Il a relevé que son organisation célèbre cette journée depuis plusieurs années dans le Ouaddaï pour la valorisation de la poésie dans la province.