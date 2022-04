Tchad : les politico-militaires mettent en garde contre une rupture des négociations

"Depuis quelques jours, des déclarations intempestives des autorités tchadiennes cherchent à semer la confusion autour du déroulement des pourparlers de paix de Doha ainsi que sur la tenue du dialogue national inclusif de Ndjaména", selon le communiqué signé par Béchir Al Khalil (groupe Qatar), Dr Mohamed Aguid (groupe Rome) et Adoum Yacoub (groupe Rome).



"Après avoir délibérément fait trainer en longueur les négociations par les absences répétées de ses principaux représentants, le gouvernement tente une fuite en avant en vue d'empêcher la participation de l'opposition politico-militaire au dialogue national", selon les mouvements.



Les mouvements politico-militaires réaffirment que leur présence au Qatar est "la confirmation de leur volonté de parvenir à une solution pacifique pérenne". Ils mettent en garde contre les conséquences de toute rupture des négociations et déclarent que les autorités en porteront la responsabilité.



Le chef de la diplomatie évoque une "alternative"



Le ministre des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zene a évoqué ce 20 avril une alternative pour permettre aux politico-militaires réunis à Doha de participer au dialogue national inclusif, à défaut d'accord dans les 20 prochains jours.



Le dialogue doit s'ouvrir le 10 mai prochain à N'Djamena. Après plusieurs semaines de pré-dialogue à Doha, les autorités et les politico-militaires ne sont pas parvenus à un accord.



"Faute d’un accord avec les politico-militaires avant le 10 mai, date retenue pour le dialogue national Inclusif, l’option de leur participation au dialogue national inclusif parallèlement au pré-dialogue de Doha pourrait être explorée sous quelques conditions", a affirmé Cherif Mahamat Zene.



"Le gouvernement n’exclut personne du dialogue national inclusif", a-t-il ajouté.



Mardi, le représentant du mouvement Conseil national de redressement (CNR), Dr. Abdelaziz Kodok, a affirmé sur Twitter que "le peuple tchadien entendra de bonne nouvelles dans les jours qui viennent", laissant entrevoir un accord partiel imminent.