Tchad : les politico-militaires non signataires de Doha craignent un maintien au pouvoir du PCMT

Le Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR), regroupant l'ensemble des mouvements politico-militaires et alliés non signataires de Doha, dénonce une "machination" du dialogue national et un "fiasco absolu" consistant à "obtenir le maintien au pouvoir du chef de la junte et la légitimation de la succession dynastique au pouvoir".



"La garantie de la souveraineté est une absurdité (...) Le caractère inclusif était devenu mensonger avec l'absence des mouvements politico-militaires n'ayant pas signé l'accord de Doha et le refus de certaines composantes. d'y participer", estime Adoum Yacoub au nom du CPCR.



Le CPCR dit soutenir ceux qui luttent pour un dialogue véritablement inclusif et réellement souverain, exprime sa sympathie au groupe des religieux et des aînés -"victimes de nombreuses manigances pour saper leur oeuvre"-, et confirme sa disponibilité pour des discussions sincères.