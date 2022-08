Tchad : "les pratiques rudimentaires de l'élevage ne sont plus adaptées à notre époque"

Abdelkerim Amir Djerou, secrétaire général de l'assocation, estime qu'il ne faut pas perdre de vue les questions liées à la modernisation et l'industrialisation du secteur de l'élevage qui est l'une des mamelles de l'économie nationale.



Pour l'ADEPSET, les pratiques rudimentaires de l'élevage telles que nous les connaissons ne sont plus adaptées à notre époque, ne sont plus rentables pour les éleveurs et sont dépendantes des aléas climatiques, causant des conflits meurtriers.



Abdelkerim Amir Djerou relève que le dialogue est l'occasion de poser les vrais problèmes qui minent le développement du secteur de l'élevage : améliorer les pratiques d'élevage, développer une chaîne de valeur autour de la transformation, promouvoir une industrie pharmaceutique animale et une chaîne de production d'aliments pour bétail, les alternatives à la transhumance, la cohabitation entre l'élevage et l'agriculture, une politique incitative pour les investissements étrangers, l'application du Code pastoral et la création des puits pastoraux en vue de sédentariser les pasteurs nomades.