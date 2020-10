Tchad : les pré-forums décentralisés lancés à l'Est pour trois provinces

Les travaux des pré-forums provinciaux regroupant trois provinces de l'Est et du Nord-Est (Ouaddaï, Wadi Fira, Sila) ont été lancés mercredi matin à Abéché, dans le cadre du 2ème Forum national inclusif.



La cérémonie de lancement a eu lieu à l'hôtel de ville, en présence du gouverneur du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat et du gouverneur du Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja.