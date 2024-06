Tchad : les précisions du gouvernement suite à l’explosion du dépôt de munitions à N’Djamena

Une explosion tragique s'est produite dans la nuit du 18 juin 2024, dans un dépôt de munitions situé au quartier Goudji, provoquant des dégâts humains et matériels considérables.



Le ministre de la Santé publique a communiqué un bilan de l'incident, indiquant que neuf personnes ont perdu la vie et 46 blessés ont été admis à l'hôpital.



Bilan des victimes

Blessés : 46 personnes ont été admises à l'hôpital pour divers traumatismes principalement causés par des explosions. Deux des patients ont dû subir des amputations en raison de la gravité de leurs blessures. Certains patients se trouvent dans un état critique.

Décès : Au total, 9 décès ont été enregistrés, dont cinq décès intra-hospitaliers après l'admission des blessés.



Prise en charge médicale

Les blessés ont été pris en charge de manière intégrale par les services de santé. Le ministre de la Santé publique a assuré que les ressources nécessaires sont mobilisées pour traiter les patients. Parmi les blessés, aucun ne nécessite une évacuation à l'extérieur du Tchad.



Nature des blessures

- La plupart des blessures sont liées aux explosions survenues lors de l'incident.

- Aucun blessé par balle n'a été signalé.

- Plusieurs victimes souffrent d'inhalation de fumées toxiques et présentent des crises d'asthme.



Visite des autorités

Ce matin du 19 juin 2024, le président de la République, Mahamat Idriss Deby, ainsi que le Premier ministre, Allah-Maye Halina, accompagnés de plusieurs personnalités, se sont rendus sur les lieux de l'explosion pour constater les dégâts et évaluer la situation. Ils ont également visité les hôpitaux pour exprimer leur soutien aux blessés et s'assurer de leur prise en charge.