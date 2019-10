Tchad : les prédicateurs religieux encouragés à prêcher la paix et la cohabitation

Les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques de la province de Ouaddaï ont eu des échanges ce lundi à Abeché avec la mission de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique, conduite par Sidick Sougui Lony.



L’objectif principal de cette rencontre est de solliciter la contribution et le soutien des leaders religieux dans la campagne de sensibilisation menée à l’endroit de la population de la province du Ouaddaï. Ce plaidoyer s’inscrit contre la violence intercommunautaire qui entraîne des pertes en vies humaines, endeuillant des familles.



Les leaders religieux ont été sollicités pour leur implication dans la campagne à l'attention de la population civile, notamment pour le dépôt des armes.



Le secrétaire général de l'UNJCP, Sidick Sougui Lony, a indiqué que le choix de cet axe de sensibilisation ne semble pas être fortuit. Il se dit convaincu du fait que la plupart des membres des communautés sont des croyants. Selon lui, ces responsables religieux peuvent servir de puissants relais de communication pouvant facilement atteindre la population.



Le Président provincial du Conseil supérieur des affaires islamiques, Abdoulaye Issack Mayadjer, a salué l'UNJCP pour cette campagne de sensibilisation en faveur de la paix.



« La recrudescence des violences intercommunautaires est un fléau qui nous gangrène. Il est temps d'y mettre fin », selon Abdoulaye Issack Mayadjer. Pour lui, cette sensibilisation vient appuyer des activités que son institution mène quotidiennement. Par ailleurs, il exhorte les prédicateurs à vulgariser davantage les messages de la paix, de la solidarité et de la cohabitation pacifique durant leurs prêches.