Tchad : les préparatifs avancent pour le salon africain de l'agriculture

Le ministre d'Etat , ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a tenu lundi une réunion avec le comité de pilotage du prochain Salon Africain de l’Agriculture (SAFAGRI) afin d'examiner les détails des préparatifs.



La deuxième édition du SAFAGRI qui se déroulera du 11 au 19 avril prochain, a pour thème : « les stratégies de financement des chaines de valeur et l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Commercial en Afrique ».



Elle sera couplée au sommet des Chefs d’Etat et celui des Premières Dames du CILSS, précédés des réunions des experts et des ministres.



La ministre en charge de l’agriculture, Madjidian Padja Ruth, s'est dit très confiante quant à la réussite de l’événement.