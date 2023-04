Tchad : les préparatifs de la fête du Ramadan à Mao sous 43°C

Chaque mercredi de la semaine, la ville de Mao accueille son marché hebdomadaire, attirant des personnes de toutes les provinces environnantes.



Les habitants de la province du Kanem se pressent pour acheter des vêtements pour leurs enfants, en prévision de la fête du Ramadan, malgré une chaleur écrasante atteignant les 43°C, sous l'ombre.



Certains acheteurs rencontrés ont exprimé leur surprise quant aux prix élevés des vêtements, par rapport à l'année dernière. Les couturiers, quant à eux, font face à une forte demande de la part des clients, avec des places réservées jusqu'au 20ème jour du mois.



Certains sont même obligés de travailler à un rythme plus soutenu, pour répondre aux besoins des clients, avec des prix doublés par rapport à l'année précédente. D'après les constatations d'Alwihda Info à Mao, les prix des chaussures, vêtements et autres nécessités pour la fête, ont augmenté sur le marché par rapport à l'année dernière, y compris les céréales.



En dépit de ces défis, les habitants de Mao sont déterminés à célébrer la fête du Ramadan, avec joie et en toute dignité. Le marché reste un lieu de rencontre et d'échange pour la population, malgré les températures élevées et les prix augmentés.