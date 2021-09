Tchad : les préparatifs du dialogue "vont bon train" (ministre Acheikh Ibni Oumar)

Le ministre d’État au Dialogue et à la Réconciliation nationale, Acheikh Ibni Oumar, s’est exprimé lundi sur le processus d’organisation du dialogue national inclusif.



Cinq sous-comités thématiques seront mis en place, conformément aux termes de référence élaborés. Ils seront composés des personnalités aux compétences avérées afin de contribuer à faire des analyses.



« Le dialogue national inclusif n’éludera aucune sujet d’intérêt national (…) Les préparatifs du dialogue national inclusif vont bon train », a déclaré le ministre. Il a assuré d’une organisation méthodique et dans la sérenité.



Un chronogramme a été élaboré et a pour principale tâche des consultations avec les forces vives. Il prévoit la remise de la synthèse des travaux au gouvernement d’ici le mois de novembre. Entre temps, des consultations des forces vives de l’intérieur et de l’extérieur auront lieu.