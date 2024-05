Tchad : les prévisions saisonnières de mai à septembre 2024 sont connues

Le bulletin spécial de prévisions saisonnières des pluies et des caractéristiques agro-hydro-climatique, valable du mois de mai à septembre 2024, a été rendu public. En effet, à chaque début de saison pluvieuse au Tchad, l'Agence nationale de la météorologie (ANAM) fait des prévisions pour informer, sensibiliser et prodiguer des conseils aux populations, surtout riveraines de se préparer pour faire face aux catastrophes naturelles.



Au regard de l'ardente chaleur de cet été, la saison pluvieuse aura des déséquilibres avec des risques d'inondations, de maladies, et de sécheresse.



Sur le Pacifique, les prévisions saisonnières de l'année 2024 prévoient, sur le Pacifique-équatorial, des anomalies négatives de la température de la surface de la mer pour les mois de mai à juillet, juin à août et juillet à septembre. La plupart des modèles statistiques et dynamiques, publiés en mi-avril 2024, prévoient des épisodes de la Lina d'intensité faible et modérée.



Cependant, sur l'océan Atlantique, les zones tropicales Nord ont été caractérisées par des températures de surface de mer neutres à réchauffement au cours des mois de mars à mai 2024.



Selon les prévisions des modèles et d'analyse des experts, ces conditions persisteraient au cours des prochains mois, jusqu'à fin juin.



Prévision des dates de début et de fin des saisons de pluies

Il est prévu un début de saison de pluie normal à précoce, par rapport à la moyenne 1991-2020, sur la majeure partie du pays. Toutefois, un démarrage normal à tardif est fort probable dans quelques zones comme : les deux Mayo-Kebbi, les deux Logone, la Tandjilé, le Chari-Baguirmi, le Hadjar-Lamis, le Salamat, le Sila, le Ouadaï, au Sud-ouest du Batha, le Kanem et le Barh-Elgazal.



Une fin de saison des pluies tardive est attendue sur la majeure partie du pays, à l'exception des deux Mayo-Kebbi, où une fin de saison normale à précoce sera observée.



Prévision des séquences sèches en début et fin des saisons

2024 Des séquences sèches courtes à normales, par rapport à la moyenne 1991-2020, sont prévues dans presque tout le pays. Néanmoins, des séquences sèches longues à normales sont probables au Logone Occidental, la Tandjilé, le Mayo-Kebbi Est, le Batha-Est, le Ouadaï, le Kanem, le Wadi-Fira, le Lac et les deux Ennedi.



En fin de saison pluvieuse, des séquences de sécheresse longue par rapport à la normale de 1991-2020, sont prévues en période de floraison des cultures dans toutes la zone soudanienne, le Salamat, le Guéra, le Sila, le Ouadaï, le Kanem, le Wadi-Fira, et le Sud-Ouest du Borkou.



Des séquences sèches normales, à courtes, sont attendues au Sud du Salamat, le Lac, le Hadjar-Lamis, le Batha, le Barh-Elgazal, l'Est du Wadi-Fira et du Borkou et le Sud des deux Ennedi.