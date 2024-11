Tchad : les producteurs des radios communautaires en évaluation des capacités techniques

Un atelier de renforcement de capacités des producteurs des radios communautaires, partenaires techniques de production radiophonique, a été organisé par FHI 360, du 05 au 07 novembre à N'Djamena.



L'objectif essentiel de cette formation, c'est pour répondre au manquement cruel des qualités et des qualifications radiophoniques au niveau national, le défi d'avoir des radios communautaires dynamiques et techniquement fiables et viables. La FHI 360 est axé essentiellement par un renforcement des capacités en matériels, l’accompagnement et surtout en formation pour le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles.



Le directeur adjoint de pays FHI 360, Daoud Souleyman Adam, souligne que les radios communautaires sont des organes de presse les moins nantis, et souvent gérés avec les appuis de volontaires et des stagiaires, ce qui peut mettre en mal le niveau de qualité des produits.



D'une manière générale, Daoud Souleyman Adam, envisage que les radios communautaires ne peuvent plus se gérer comme des simples centres d'intérêt, où l'on sert pour envoyer un message, mais plutôt comme une vraie institution fondée par et pour sa cible, et fonctionnant grâce à des techniques et des codes conventionnels, et surtout nantie d'une administration constituée des services techniques essentiels, garantissant des produits de qualité.



Après le lancement, Faradj Mahamat Djadda, le représentant du ministre de la Communication, souligne que cette formation permettra aux producteurs des radios communautaires d'acquérir des compétences cruciales en production radiophonique, répondant au besoin identifié par FHI 360, à la suite d'une évaluation des capacités des radios communautaires, souvent gérées par des volontaires sans formation spécifique dans le domaine des médias.