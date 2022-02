Tchad : les professions judiciaires libérales exigent la fin de l’impunité

N’Djamena - Les avocats, notaires et huissiers manifestent ce 21 février de la Cour suprême au ministère de la Justice, dans le 8ème arrondissement, pour exiger le respect des droits humains et la justice. Ce mouvement de colère fait suite à des tueries successives et cas d’abus de droits répétés au Tchad.



Les professions judiciaires libérales formulent plusieurs exigences : “Nous exigeons une justice indépendante et impartiale” ; “non à la prolifération des armes” ; “Justice aux victimes de Sandana” ; “justice aux victimes d’Abéché” ; “halte à la violence institutionnelle” ; “nous exigeons la poursuite et la condamnation pénale des auteurs des tueries” ; “la personne humaine est sacrée et inviolable” ; “non aux bavures et brutalités policières” ; “non à l’esclavage et à la traite des êtres humains” ; “non aux sévices, à la torture, aux traitements inhumains et dégradants”.



Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du Tchad, Me. Djerandi Laguerre, affirme que les immixtions de l’exécutif, l’incompétence des magistrats et la corruption entravent le bon fonctionnement de la justice.