Tchad : les provinces les plus touchées par la Covid-19 depuis le début de la crise

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a présenté mercredi à l'Assemblée nationale, un bilan de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.



Les provinces les plus touchées* par le coronavirus depuis mars 2020 jusqu'à ce jour sont N'Djamena (927 cas et 62 décès), le Moyen Chari (194 cas et 13 décès), le Mayo Kebbi Est (132 cas et 5 décès), le Mayo Kebbi Ouest (88 cas et 6 décès), le Logone Oriental (67 cas, 7 décès) et le Logone Occidental (68, 1 décès).



"Aujourd'hui avec nos équipes, nous gérons des foyers toujours actifs", indique le ministre. Il s'agit de : Koyom, Danamadji, Léré, N'Djamena et la ville de Goré qui accueille plus de 40.000 personnes déplacées et réfugiées à partir de la RCA.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul souligne qu'au fil du temps, "des leçons sont tirées chaque jour dans la bonne gestion de cette pandémie". Il précise que neuf sites de dépistage sont opérationnels en province.



Selon le ministre, "les efforts se poursuivent pour accroitre les capacités de diagnostics". Ainsi, sept nouveaux laboratoires seront livrés et installés (1 à N'Djamena et 6 dans les provinces qui ne sont pas encore équipées de laboratoire de dépistage de Covid-19).



*Les statistiques ne prennent pas en compte les données du mercredi 18 novembre 2020.