Tchad : les quartiers périphériques de Ndjamena face aux inégalités urbaines

Manque de routes tracées et bitumées, de canalisations, d’établissements d'enseignement public, de centres de santé digne de ce nom, d'eau potable, d’électrification et autres. C'est l'image d'un gros village en ville.



La croissance démographique oblige certaines personnes à habiter loin de la ville, ou du lieu de leur travail. Cependant, la différence entre les quartiers éloignés de la ville, et ceux qui sont plus proches, est visible. C'est en sorte une ségrégation car ces quartiers sont considérés comme une zone d'habitation des personnes à faibles revenus.



Selon Hamza, les quartiers périphériques attirent une grande masse de la population, à cause de la location à moindre coût et l'achat d'espace abordable. Malheureusement, les habitants de quartiers éloignés de la ville vivent le pire en saison des pluies. Car ils sont en manque de routes et de canalisations pour le drainage des eaux des pluies.



Il est donc difficile pour eux de sortir, en témoigne Dina : « venir au marché de Gassi ou Ambatta en cette période de pluie est pénible ». La crise urbaine semble confirmer, ce qui amène à dire que la capitale tchadienne est un grand chantier qui dépasse l'entendement du maire central et les maires des communes. La route non bitumée qui traverse pas moins de quatre quartiers (Habbena, Atrone, Gassi, Ambatta), en est un exemple.



D'après Hubert, habitant du quartier Digo, « nous voyons les poteaux électriques à haute tension mais hélas, on n’a pas d’électricité ». Il faut reconnaître que le plus important pour mettre les habitants des quartiers périphériques, à l’aise est au minimum la route et l’électricité.



Car cela va permettre à ces derniers d’avoir accès aux services qui ne sont pas dans leur zone. Mais à l'heure actuelle, la mairie centrale doit comprendre que la capitale Ndjamena est un gros village qui a besoin des grands travaux d’infrastructures en urgence. Sans cela, la « vitrine de l’Afrique » ne pourra se modeler que sur une infime partie de la ville