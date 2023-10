Tchad : les radios privées de la province du Logone occidental observent deux jours de grève

Les radios privées de la province du Logone occidental à savoir ; la Radio Kar Uba et la Radio Bonne Nouvelle de Moundou, la radio Mon Ami de Beinamar, la radio FM Réveil de Bebalem et la radio communautaire de Ngourkosso ont décidé le 23 octobre dernier d’observer deux jours sans radio allant du 28 au 29 octobre 2023. Raison, la rareté et la hausse du prix de carburant dans la ville de Moundou.



Dans leur communiqué commun, les responsables de ces radios privées ont interpellé les autorités provinciales, le délégué du commerce et le ministre du Pétrole et de l’Energie à assumer leurs responsabilités afin que la paix sociale s’installe dans cette province.



Il est à noter que faute d’énergie électrique, ces radios fonctionnent à l’aide des groupes électrogenes qui consomment du carburant.