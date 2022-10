Tchad : les ravisseurs de l'ex-otage franco-australien sont "en fuite et poursuivis" (gouvernement)

Il a été libéré le 30 octobre 2022, deux jours après son enlèvement, grâce aux efforts des autorités et des forces de défense et de sécurité.



L'ex-otage a été retrouvé et libéré dans la province du Tibesti, frontalière avec la Libye. Il est en bonne santé, précise Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication.



"Cet enlèvement a été opéré par des bandes armées en lien avec des trafiquants qui sont en fuite et sont poursuivis par les forces de l'ordre", ajoute le ministre.



Une procédure judiciaire est ouverte afin de faire la lumière sur cette prise d'otage et situer les responsabilités.