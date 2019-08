Tchad : "les recettes à la douane ne sont pas bonnes cette semaine"

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a tenu mardi matin la réunion mensuelle sur les régies financières à la Présidence de la République.



La réunion vise à faire le point sur les recettes et les dépenses publiques, suivre et évaluer les mesures préconisées pour mobiliser les ressources douanières, fiscales, et s’assurer de leur mise en œuvre. Elle s'est déroulée en présence du directeur de cabinet civil, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, de plusieurs ministres et de responsables en charge des régies financières.



D'après la Présidence, les recettes des provinces concernées par l’état d’urgence sont les plus scrutées au cours de cette rencontre, étant donné qu’elles sont frontalières avec le Soudan et la Libye.



Les recettes ont drastiquement baissé selon les estimations de la semaine qui précède l’instauration de l’état d’urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti.



Pour le gouvernement, il est urgent de trouver une solution à la situation pour que les recettes ne subissent pas de baisse vertigineuse.



D'après le secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Ahmed Alkhoudar Ali Fadel, « les performances des régies varient d’une province à une autre. Les impôts cette semaine, ils ont fait une bonne performance, tandis que la douane, déjà la semaine dernière, a amorcé un déclin, parce que généralement, cette période est une période morte. Les importateurs n’importent pas beaucoup ».



"​La frontière entre le Bénin et le Niger est fermée, ça aussi ça peut impacter les importations. Donc, les recettes à la douane cette semaine ne sont pas bonnes", a-t-il précisé.



« Au niveau des domaines également, il y a une mauvaise performance. Mais par contre, les recettes administratives au niveau des provinces se maintiennent à un rythme acceptable », soutient le secrétaire d’Etat.



De nouvelles solutions visant à contrôler les recettes et éviter leur déperdition ont été envisagées au cours de la rencontre.