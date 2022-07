Tchad : les recommandations des États-Unis aux politico-militaires de Doha

Ellen Thorburn a lancé un appel aux politico-militaires pour un compromis et des concessions en vue de parvenir à la paix au Tchad. "Les États-Unis sont le partenaire du Tchad dans cette transition ; nous voulons qu’elle réussisse. Nous reconnaissons le travail difficile mais gratifiant accompli en vue de l’achèvement du pré-dialogue à Doha et nous partageons votre attente du démarrage réussi du dialogue national", a indiqué la chargée d'affaires.



"Outre le soutien indéfectible que les États-Unis apporteront, je vous adresse également un mot de prudence. Avec tant d’éléments de la société tchadienne impliqués dans le dialogue et des générations de centres de pouvoir bien ancrés qui rivalisent pour obtenir des concessions qui leur sont favorables, pour réparer les erreurs du passé ou pour conserver le pouvoir, les pourparlers échoueront si chaque partie ne garde pas à l’esprit l’aspect national du dialogue national", a-t-elle ajouté.



"Si chaque groupe participant au dialogue travaille à un compromis, aucun groupe ou faction n’obtiendra tout ce qu’il cherche. Mais le Tchad connaîtra la paix, la stabilité et la prospérité", a conclu Ellen Thorburn.