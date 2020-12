Tchad : les régies financières ont "atteint leurs objectifs" en 2020

La dernière réunion sur les régies financières de l'année s'est tenue jeudi au Palais présidentiel, autour du ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet. Le gouvernement a fait le point sur l'état des recettes et dépenses du Trésor public.



"L’ensemble des régies ont atteint leurs objectifs et même sont un peu au-delà. Les dépenses ont été bien maitrisées, les investissements se comportement plutôt bien", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Lors de ses récentes tournées en province, le chef de l'État a ordonné la reprise de tous les chantiers inachevés et travaux aux arrêts. Le ministre des Finances et du Budget rassure que la plupart des chantiers ont démarré et d’autres le seront prochainement. Les entreprises adjudicataires des marchés ont été payées.



Par ailleurs, le budget de l'État pour l'année 2021 sera bientôt adopté par l'Assemblée nationale.