Tchad : les régies financières sont relativement stables et acceptables (ministre des finances)

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République Kalzebeut Payimi Debeut a présidé mardi 3 mars 2020 au Palais Présidentiel, la réunion des régies financières en présence du ministre de Finance et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Le ministre des Finances et du Budget a déclaré qu'au cours de cette réunion, ils ont étudié la situation des recettes et des dépenses en se basant sur les régies du mois de février. Ils ont échangé sur la situation depuis le début de l’année afin d’évaluer les mesures qui ont été prises l’année dernière et qui continuent toujours à avoir des répercutions sur le début d’année surtout en matière de loi des Finances, sur les TVA et un certain nombre d’impôts.



Selon Tahir Hamid Nguilin, cette réunion leur permet d’évaluer les comportements des recettes et des encaissements relatifs aux innovations pour renforcer ces mesures.



"Pour le moment, la situation est stable et acceptable. Donc nous, nous maintenons ce rythme pour chaque mois afin d’atteindre nos objectifs en terme de recettes, mais également la cadence de nos dépenses afin d’échapper aux menaces économiques mondiales", a indiqué le ministre.



"Aujourd’hui, l’économie chinoise a perdu une grande valeur suite à l’épidémie du virus Corona et a donné des répercutions sur l’économie mondiale, y compris notre économie. C'est ainsi que nous tenons à maintenir ce rythme pour éviter une nouvelle menace économique sur notre pays", a dit le ministre des Finances et du Budget.