Tchad : les rémunérations mensuelles des préfets et sous-préfets redéfinis

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, le président de la République a signé un décret portant rémunérations mensuelles de certaines autorités administratives.



Ainsi, « Les rémunérations mensuelles des Préfets et Sous-préfets fixées comme suit : Préfets : un salaire mensuel forfaitaire brut de 300.000 FCFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 150.000 FCFA ; Préfets-adjoints : un salaire mensuel forfaitaire brut de 250.000 FCFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 150.000 FCFA ; Sous-préfets : un salaire mensuel forfaitaire brut de 200.000 FCFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 125.000 FCFA ».