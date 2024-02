Tchad : les représentants d’un fonds d’investissement émirati reçus à la Primature

Cette visite fait suite aux accords bilatéraux entre le Tchad et les Emirats signés en juin 2023, lors de la visite d’amitié de son Excellence le Président de Transition, Chef de l’Etat à Abu Dhabi.



À travers ces accords bilatéraux, l’Emirat d’Abu Dhabi exprime sa volonté de faire progresser la coopération bilatérale avec le Tchad dans les domaines économiques, sociaux, humanitaires, sécuritaires et de Défense.



Pour concrétiser ces accords, deux bureaux de représentation seront ouverts dont l’un au Tchad et l’autre à Abu Dhabi.