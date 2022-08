Tchad : les représentants des médias exclus du Dialogue

Dans un communiqué de presse rendu public ce 30 août 2022, « les représentants des médias au Dialogue national inclusif et souverain informent l'opinion publique nationale et internationale, de leur exclusion du présidium du dialogue, à leur grand étonnement ».



On peut également apprendre que cette exclusion s’ajoute à la marginalisation dont souffrent les hommes et les femmes des médias depuis la formation du Conseil national de transition (CNT).



En effet, au sein de cette assemblée, aucun représentant des médias n'a été retenu pour y siéger, alors que cette instance est appelée à veiller sur la phase cruciale de la transition. Les représentants des médias évoquent également leur exclusion de la couverture des négociations de Doha. Pourtant, les professionnels des médias fondent des grands espoirs sur le Dialogue national, pour promouvoir la liberté de la presse et le développement des médias au Tchad.



« Cette exclusion intervient alors que le président du Conseil Militaire de Transition a salué le rôle du quatrième pouvoir, lors de sa rencontre avec les responsables des organisations professionnelles des médias le 22 août dernier, et a exhorté les médias à jouer leur rôle durant cette étape charnière de l'histoire de notre pays », peut-on apprendre du communiqué des représentants de la presse.



Tout en informant l'opinion publique de cette exclusion, les dix représentant des professionnels des médias ayant signé le communiqué, affirment qu'il n'y a pas de démocratie sans presse libre, et que le rôle des professionnels des médias ne peut se limiter à la seule couverture médiatique, « mais ils sont aussi des acteurs clés pour façonner l'avenir du Tchad, aux côtés des autres composantes de la société ».