Tchad : les réseaux sociaux sont devenus "un moyen de diffamation et de division"

N’DJAMENA - Le vice-président de la coordination des associations civiles pour le développement durable (CACIDED), Chamsadine Mahamat Dahab, a déclaré samedi, au cours d’un point de presse à la Bibliothèque nationale, avoir constaté avec regret la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par certains concitoyens.



« Ce moyen de communication qui devrait être un moyen pour le brassage et la cohabitation pacifique est devenu un moyen de diffamation et de division pour certains », a-t-il indiqué.



Chamsadine Mahamat Dahab s’est par ailleurs félicité de l’entrée de jeunes dans le nouveau gouvernement. Il a estimé que c’est une large fenêtre d’espoir ouverte aux jeunes, en plus de la promesse d’intégration de 20.000 jeunes avant la fin de l’année.



Le vice-président de la coordination s’est félicité de la détermination et du combat mené contre la pandémie de COVID-19.



Le CACIDED renferme en son sein plus de 50 organisations et associations de la société civile.