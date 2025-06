Tchad : les ressortissants de Gouri renouvellent leur soutien au président Mahamat Idriss Deby Itno

Les populations du canton Gourma, dans la commune de Gouri, province de l’Ennedi-Ouest, ont rendu ce mercredi 11 juin 2025, un vibrant hommage au président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour avoir érigé la localité de Gouri en commune, et remis un véhicule de marque Toyota au chef de canton de Gourma.



C’est au quartier Goudji, dans la commune du 2ème arrondissement, que les ressortissants de Gouri, issus des 13 villages, se sont donné rendez-vous au domicile du chef de canton de Gouri, Guihini Mollo Modoubou, pour célébrer le désenclavement de la commune de Gouri à travers la construction d’un tronçon Faya-Gouri, l’élection de l’un de leurs à l’hémicycle, et renouveler leur soutien indéfectible au président Mahamat Idriss Deby Itno.



Le chef de canton de Gouri, Guihini Molo Modoubou, au nom des populations et de la chefferie traditionnelle, a en effet salué les actions du président de la République, qui ont permis de ramener la paix dans le pays, particulièrement dans la commune de Gouri. Pour finir, le chef du canton a appelé l’ensemble des ressortissants de Gouri à travailler main dans la main, dans l’unité et la cohésion, au bonheur de chaque Tchadien et pour le développement de Gouri.



Le chef de canton de Gouri, Guihini Mollo Mollo, a rappelé que le canton de Gouri est un maillon essentiel dans la préservation, le respect des us et coutumes, la promotion des idéaux de paix et cohésion sociale prônés par le président de la République. Satisfaites, les Gourma ont renouvelé leur confiance au président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Par ailleurs, ils ont promis lui assurer un large soutien dans la réalisation de sa promesse de campagne électorale basée sur les 12 chantiers et 100 actions. « Nous devons rester mobilisés pour la cause du chef de l’État. Rassurez-vous, nous sommes au travail », a déclaré le chef de canton de Gouri, Guihini Mollo Modoubou.



Il a annoncé que les ressortissants des 13 villages de la commune de Gouri sont déjà en ordre de bataille, regroupés derrière Mahamat Idriss Deby Itno. La cérémonie a enregistré la participation des cadres civils, militaires et des opérateurs économiques de Gouri résidant à N’Djamena.