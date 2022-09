Tchad : les ressortissants de Nanou honorent Fatima Baradine Hachim, lauréate d'un concours

Fatima Baradine Hachim est la lauréate d'un concours international organisé par les Nation Unies en juillet 2022 à New York. L'initiative dénommée "changer le monde" a réuni plus de 5000 étudiants représentant plus de 200 pays pour discuter des problèmes mondiaux actuels, notamment le changement climatique.



La secrétaire générale du ministère de la Femme, Apoline Moudalbaye, a salué la brillante distinction de Fatima Baradine Hachim qui a honoré l'Afrique en général et le Tchad en particulier.



La cérémonie a eu lieu dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé humaine, en présence notamment des membres de la famille de la lauréate.