Tchad : les ressortissants des Monts de Lam alertent sur les violences à Laramanaye

Le comité de crise du conflit intercommunautaire du canton Pao a tenu une conférence de presse ce 28 septembre 2023 à N'Djamena, dans les locaux de la radio FM Liberté.



Cette conférence de presse était consacrée au conflit intercommunautaire à Mbao, situé dans le canton Pao, sous-préfecture de Laramanaye, département des Monts de Lam, province du Logone Oriental.



A cette occasion, Yohossoum Beyom Raymond, porte-parole du comité de crise, a déclaré que « malgré de nombreuses alertes et une attitude arrogante envers la population, les autorités locales étaient motivées par leur intérêt personnel », les accusant d'attitude partiale.



Au nom de ces ressortissants, le porte-parole a appelé à une enquête approfondie menée par les autorités compétentes, pour déterminer l'origine de la détention d'armes de guerre par les auteurs présumés des violences.



De plus, ils ont demandé que les victimes de cette violence soient prises en charge et indemnisées, conformément à la loi en vigueur. Enfin, le porte-parole a insisté sur la nécessité du départ de tous les responsables sécuritaires dont les postes ont été supprimés, et qui seraient perçus comme une source d'insécurité dans la province.