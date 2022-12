Tchad : les ressortissants du Mayo-kebbi Est honorent la ministre déléguée Dr. Ramatou Mahamat

Une cérémonie de réjouissance et de brassage des fils et filles du Mayo-Kebbi Est a eu lieu le 17 décembre à Farcha Millezi, dans le 1er arrondissement de N'Djamena, en l'honneur de Dr. Ramatou Mahamat Houtouin.



La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'Indépendance énergétique, Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, s'est dit honorée et déterminée d'accomplir la mission qui lui est confiée. Elle s'est engagée à travailler dur pour apporter un changement dans le secteur énergétique.



À travers cette cérémonie, c'est une marque de reconnaissance qui est exprimée à la ministre déléguée et un encouragement pour ses responsabilités, a confié Kampete Raymond, président du comité d'organisation.