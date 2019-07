Tchad : les résultats du baccalauréat bientôt annoncés

Les résultats du baccalauréat session 2019 ne devraient plus tarder à être annoncés, a indiqué lundi l'Office National des Examens et Concours du Supérieur. Toutefois, aucune date précise n'a été donnée.



Après la fin des corrections des copies, les membres du jury, épaulés par les opérateurs, ont entamé lundi matin les opérations de saisie des notes sur les ordinateurs.



"Les travaux du jury amorcent leur dernière ligne droite avant la publication des résultats par le biais de plusieurs canaux (site de l'onecs - onecs.org -, les opérateurs de la téléphonie mobile et la publication dans les centres d'examen)", a souligné l'ONECS.



Les épreuves écrites du baccalauréat se sont déroulées du 1et au 6 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire et dans les différents centres d'examen.



Cette année, 83.101 candidats étaient enregistrés. Le nombre de candidats croit d'années en années. Il est en hausse de 4,2% par rapport à 2018, soit 3490 candidats de plus.