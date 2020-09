Tchad : les résultats du baccalauréat ne devraient plus tarder

Le processus du baccalauréat de l'enseignement général et technique du second degré de la session d'août 2020 tend vers la phase de classement des copies et des résultats, a indiqué jeudi le président du jury du baccalauréat, Pr. Bianzeubé Tikri.



Après la phase de correction, s'en suit la phase de travail du secrétariat pour le classement des copies et du traitement d'autres données sur les archives de l'ONECS.



"Si nous continuons avec ce rythme de travail dans ce sens rapide, correct et bien abattu, les résultats du baccalauréat ne seront pas dans longtemps", selon le président du jury.



"Nous sommes presque à la fin de la phase de classement des copies par centre et par ordre numérique. Il reste seulement à chercher les copies où les candidats ont mal écrit leur nom ou leur numéro pour les insérer sur la liste. C'est pourquoi nous entrons sur la machine pour chercher les données de ces candidats pour qu'on les insèrent sur la liste de classement. Nous sommes presque à la fin de la phase de classement des copies", précise-t-il.



La deuxième session des épreuves du baccalauréat est prévue une semaine après les résultats.