Tchad : les résultats du championnat national "étaient au delà des attentes"

L'engouement du public "prenant d'assaut les stades, la présence remarquable des autorités et les "innovations apportées", le championnat national "était une réussite dans son ensemble", se réjouit Jacqueline Moudeina lors d'un point-presse.



Une compétition réussie mais pas exempte de difficultés. Il s'agit en premier du "manque cruel d'infrastructures de football". En effet, de l'avis de la présidente du comité de normalisation, dans 95% des provinces, il n'y a pas de stades homologués par la FIFA. Les rares stades sont "défectueux".



La deuxième difficulté reste le transport des joueurs d'une ville à une autre pendant le championnat zonal.



Le manque de structures d'accueil, de structuration des ligues provinciales ou l'insuffisance des techniciens dans différents domaines constituent les derniers obstacles. La présidence du comité de normalisation estime que ces difficultés sont surmontables grâce au concours du gouvernement. Il s'agit impérativement de multiplier les stades et réparer ceux qui se sont dégradés. Jacqueline sollicite aussi un accompagnement technique et financier des équipes des provinces. Ces dernières, quant à elles, doivent se structurer et faire preuve de sérieux dans le travail.