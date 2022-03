Tchad : les révélations de Yaya Dillo sur la mort du colonel Nousradine

Le président du parti PSF, Yaya Dillo Djerou, est revenu ce samedi sur la mort du colonel Nousradine Khamis Hassaballah, assassiné le 8 décembre 2021 à N’Djamena. Yaya Dillo s’est exprimé publiquement au cours d’une marche pacifique à N’Djamena.



“Le colonel Nassradine a été tué par les services de renseignements généraux du Tchad'', affirme Yaya Dillo.



“Le colonel Nassradine est mort dans les mêmes circonstances que celles de la mort de ma mère”, selon le leader du PSF.



Et d’ajouter que “le PCMT a payé 120 millions à la famille du colonel Nassradine pour étouffer l'affaire au détriment de la justice de la République”.



La mort du colonel a conduit à l’arrestation du général Khoudar Mahamat Acyl, ex-aide de camp du défunt président Idriss Deby Itno et de Ahmat Khazali Acyl, ex-ministre et ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).



Les conclusions officielles de l’enquête révélées par l’ancien ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam parlent d’une mort accidentelle. Selon l’enquête, le colonel se serait lui-meme donné la mort en se tirant dessus. Cette version est contestée par la famille du défunt officier.