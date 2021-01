Tchad : les rideaux sont tombés sur la foire du cinquantenaire

La foire du cinquantenaire organisée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), en partenariat avec le groupe Sultani, a clos officiellement ses activités le 31 décembre 2020. Elle avait ouvert ses portes le 2 décembre 2020.



C'est l'ambassadeur de l'entrepreneuriat jeune, Adam Ismaël, qui a présidé la cérémonie de clôture en présence de Fadoul Sultan, promoteur de ladite foire et président de la Confédération. Des jeunes leaders et entrepreneurs ont également honoré de leur présence.



Pour marquer la fin de la foire, le PDG du groupe Sultani et président du CGPME, Fadoul Sultan, a remercié tous les exposants. Il a fait plusieurs annonces pour l'avenir, dévoilant que le groupe Sultani projette la création d'un centre commercial à N'Djamena où, tous les start-up exposeront leurs œuvres ou produits pendant un an, et ce gratuitement.