Tchad : « les salaires ne sont pas coupés, ils sont juste reversés dans un compte de l’inspection »

La grève des enseignants, entamée il y a une semaine, a perturbé l'éducation nationale, notamment dans les établissements publics. Les enseignants, réunis au siège du Syndicat des Enseignants du Tchad le 8 novembre 2023, revendiquent le versement des salaires liés aux « 16 mesures » depuis le règne du feu maréchal Idriss Deby Itno.



Certains enseignants expliquent que le gouvernement avait annoncé le paiement des salaires des 16 mesures, dès le mois d'avril, mais n'a pas respecté ses engagements. Le salaire d'octobre, coupé pour certains enseignants, a contribué à la décision de faire grève.



Les enseignants affirment que la reprise des cours dans les établissements publics dépendra du versement intégral des salaires des 16 mesures. Ils considèrent que la grève lancée par le SET, concernant les salaires coupés d'octobre, n'est qu'une façade et que la véritable grève concerne leurs revendications.



Pourquoi les salaires sont-ils coupés ?

Sur les raisons des salaires coupés en octobre, le journal Alwihda a sollicité des réponses auprès de la solde, mais le directeur général s'est abstenu de commenter et a renvoyé le sujet vers le président du comité technique chargé du recensement biométrique des agents civils de l'État, le général Ben Haliki.



Lors de l'entretien avec le vice-président du comité, Mahamat Nasradine Moussa, ce dernier a expliqué que le gouvernement avait lancé un recensement des agents civils de l'État sur l'ensemble du territoire. Le vice-président du comité a précisé que les salaires n'ayant pas été versés, correspondent aux agents qui n'ont pas été recensés dans les départements ministériels concernés.



Il a invité ceux qui n'ont pas reçu leur salaire à se présenter à l'inspection des finances, avec leurs documents, pour régler leur situation. Concernant les « 16 mesures », Mahamat Nasradine Moussa a déclaré que le comité dont il fait partie n'était chargé que du recensement des agents de l'État, pas de celui des « 16 mesures ».



Il a confirmé que les salaires d'octobre étaient bien à l'inspection, et tout fonctionnaire n'ayant pas reçu son salaire peut se présenter à l'inspection des finances, avec ses pièces justificatives pour être servi. Le Premier ministre, Saleh Kebzabo, a déclaré que « la grève est un phénomène mortel, elle est capable de tuer un pays (...) La grève frappe les innocents, c'est pourquoi il est nécessaire de dialoguer pour y mettre un terme ».



Un enseignant, s'exprimant au micro d'Alwihda, a souligné que le gouvernement avait tué psychologiquement les enseignants et continue de les affecter. Il a appelé le gouvernement à répondre aux revendications des enseignants, pour garantir l'avenir de l'éducation nationale.