Tchad : les services administratifs provinciaux confrontés à des nombreuses difficultés

Le gouverneur de la province de la tandjilé, Bourdanet Waguing, a entrepris depuis quelques jours une série de visites dans les services publics et privés de la commune de Laï. L'objectif de cette descente sur le terrain est de s'imprégner des difficultés que rencontre le personnel de ces services.



Le département de la tandjilé Est constitue la première étape de cette visite du gouverneur et de ses proches collaborateurs. Du département, délégation des finances, trésor, impôt, sous préfecture de Laï rural en passant par les services de domaine, cadastre et douane, les difficultés sont les mêmes : manque de moyens roulants et de personnel.



Après ces services, le cap est sur la Délégation de l'éducation, le Centre social, le Centre de lecture et d'animation, et la Mairie. Les difficultés sont presque similaires.



Déplorant les conditions dans lesquelles travaillent le personnel de l'État, le gouverneur a demandé au Préfet du département de la tandjilé Est, Mahamat Abdoulaye Mahamat, et les autres services de faire les listes de leurs besoins. Car dit-il, cela lui permettra de faire un plaidoyer auprès de sa hiérarchie.



Bourdanet Waguing a encouragé le personnel pour le travail abattu. Le premier magistrat de la province de la Tandjilé Bourdanet Waguing reprendra mardi prochain sa visite dans d'autres services.